被控盗卖价值逾1亿美元软件 中国商人在美认罪

路透特拉华州威尔明顿1月7日（记者 John Shiffman） - 中国商人李翔（音）周一对盗卖美国软件的指控认罪，这些软件被用于国防、太空科技以及工程等领域。检方称李翔盗卖的软件价值超过1亿美元。

检方在法庭文件中称，2008-2011年期间，李翔从估计多达200家美国制造商那里偷盗这一复杂软件，然后转卖给来自61个国家的325名黑市买家，其中有来自28个州的美国买家，包括一名美国国家航空航天局（NASA）的工程师，还有一名是一家国防及执法承包商的首席科学家。

一位政府发言人称，此案受害企业包括微软(MSFT.O)、甲骨文ORCL.O、罗克韦尔自动化(ROK.N)、安捷伦科技(A.N)、西门子(SIEGn.DE)、DelcamDLC.L、AlteraALTR.O和思爱普（SAP）(SAPG.DE)。

美国官员及李翔的代理律师陈明理（音）称，这是商人贩卖盗版工业软件的首个案例。

李翔是中国成都的一名商人，2011年6月在太平洋塞班岛被美国国土安全部的特工抓捕。

周一晚些时候，36岁的李翔对谋划刑事侵犯版权罪和网络欺诈罪这两项指控认罪，检方起初对他的指控罪名多达46项。

“我想对法庭说，我的所作所为是错误和违法的，我想说对不起，”李翔在法庭上通过翻译器说道。

根据法庭文件，检察官David Hall和Edward McAndrew称，李翔在黑市贩卖软件的零售额超过1亿美元。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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