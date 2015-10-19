涉嫌贿赂联大前主席的澳门富商吴立胜以5000万美元在美获保释

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透纽约10月16日（记者 Nate Raymond） - 涉嫌贿赂联合国大会前主席被美国当局起诉的澳门富商吴立胜周五获准以5,000万美元保释，被允许在曼哈顿一豪华公寓监视居住。
68岁的吴立胜9月19日被捕，此后一直被美方拘押。此前一名美国联邦法官认为，吴立胜的财力让他有太多的潜逃风险。
曼哈顿地方法官Kevin Fox不顾一名联邦检察官的反对，接受了吴立胜律师的提议，允许吴立胜在一所价值360万美元的公寓内监视居住，由两名私人保安24小时看守。
Kevin Fox称，5,000万美元的保释金必须由2,000万美元现金和其监视居住的公寓担保，吴立胜还须佩戴电子监控手环，同时支付一小时200美元的看守费。
检察官Daniel Richenthal称，美国政府可能提起上诉。他的理由是“富人被告买自由的做法不恰当”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。