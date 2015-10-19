涉嫌贿赂联大前主席的澳门富商吴立胜以5000万美元在美获保释

路透纽约10月16日（记者 Nate Raymond） - 涉嫌贿赂联合国大会前主席被美国当局起诉的澳门富商吴立胜周五获准以5,000万美元保释，被允许在曼哈顿一豪华公寓监视居住。

68岁的吴立胜9月19日被捕，此后一直被美方拘押。此前一名美国联邦法官认为，吴立胜的财力让他有太多的潜逃风险。

曼哈顿地方法官Kevin Fox不顾一名联邦检察官的反对，接受了吴立胜律师的提议，允许吴立胜在一所价值360万美元的公寓内监视居住，由两名私人保安24小时看守。

Kevin Fox称，5,000万美元的保释金必须由2,000万美元现金和其监视居住的公寓担保，吴立胜还须佩戴电子监控手环，同时支付一小时200美元的看守费。

检察官Daniel Richenthal称，美国政府可能提起上诉。他的理由是“富人被告买自由的做法不恰当”。（完）