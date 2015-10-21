美国检方对澳门富商吴立胜提出更多指控

(本文由路透中文网编译提供)

记者Nate Raymond

路透纽约10月20日 - 澳门富商吴立胜及另外三人因涉嫌贿赂联合国大会前主席被起诉，美国检方又对他提出更多罪名指控。

曼哈顿联邦法院收到的起诉书中对五人提出指控，其中包括安提瓜和巴布达前驻联合国大使约翰·阿什（John Ashe），他曾在2013-2014年间担任联大主席。

检察官此前称阿什收受澳门富商吴立胜等人逾130万美元贿赂。检察官称吴立胜向阿什支付逾50万美元贿金，吴立胜在10月6日被提起共谋贿赂和贿赂指控。

吴立胜目前还面临包括洗钱在内的另外两项指控，其助手Jeff Yin和现已被停职的多米尼加共和国驻联合国副大使Francis Lorenzo也面临这两项指控，此二人还被指控协助贿赂。

吴立胜的律师Benjamin Brafman称将为吴立胜进行“有力辩护”。

起诉书还对全球可持续发展基金会执行总裁严雪瑞另外提出两项贿赂指控，她被指协助三名身份不明的中国商人向阿什行贿80万美元。

全球可持续发展基金会的财务总监Heidi Park两周前与严雪瑞一道被提指控，但新的起诉书中并未提到此人。

曼哈顿联邦检察官Preet Bharara称，上述被告人将在周四面临大陪审团审判。

吴立胜与Jeff Yin于9月19日被捕，此后一直被拘押；上周五获准以5,000万美元保释，在公寓监视居住。（完）