投行观点：高盛调降玉米大豆小麦价格预估，称美国库存高于预期

路透芝加哥4月1日 - 投行高盛 下调玉米、大豆和小麦价格预估，称美国农业部上周公布的数据显示，美国3月1日谷物库存高于预期。

高盛在给客户的报告中称，调降芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货三个月价格预估至每蒲式耳6.50美元，先前预估为7.50美元。

美国农业部周四公布的报告显示，美国3月1日玉米库存接近54亿蒲式耳，远高于市场预估的约50亿蒲式耳。

高盛称，“虽然我们预计美国未来几个月乙醇加工所需玉米将增加，今天的数据和净出口持续低迷暗示，美国2012/13年度末玉米库存将保持在9亿蒲式耳左右。”

高盛还将6个月和12个月玉米价格预估从6美元下调至5.25美元，因旧作玉米库存增加，且美国2012/13年度玉米播种面积料将扩大，“中西部天气趋于正常”。

该投行还将CBOT大豆期货三个月价格预估从每蒲式耳14美元降至13.50美元。其6个月和12个月价格预估从13美元调降至12.50美元。

美国农业部报告显示，3月1日美国大豆库存为9.99亿蒲式耳，远超市场预估的9.05至9.84亿蒲式耳。

高盛称，“大豆库存增加暗示，2012/13年度美国大豆产量可能上升。美国大豆供应增加，将缓和需求转向南美大豆的趋势，可能令美国大豆库存保持在可控的低位。”

高盛对CBOT小麦价格预估的调降幅度最大，三个月预估从7.80美元降至6.50美元，6个月和12个月从7.80美元降至6.25美元。

美国农业部报告称，3月1日美国小麦库存为12.34亿蒲式耳，在市场预估区间的高端。(完)