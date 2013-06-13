更新版-USDA月报：美国玉米收成预估仅下调1%，降幅小于市场预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
本周稍早，交易商称由于春季寒冷多雨，他们预计USDA可能会将玉米和大豆的种植预估面积分别降低150万英亩和70万英亩。
实际上，USDA维持种植面积预估不变，但将玉米收成预估下调了1%。
在其农作物月报中，USDA预估冬小麦收成为15.1亿蒲式耳，较前次预估上调2%。虽然南部平原地区持续乾旱，USDA将小麦种植带的收成预估普遍上调。
USDA将2013/14全球小麦供应预估下调560万吨，反映预期中的乌克兰、俄罗斯和欧洲小麦减产，当中部分原因在于乾旱。
USDA将巴西2012/13作物年度大豆产量预估下调150万吨，至8,200万吨，反映该国东北部旱情。大豆出口预估为4,150万吨。目前正是巴西收获大豆的季节。
巴西5月大豆出口创下纪录高位800万吨。USDA称，“此前对该国内部物流能力是否能适时满足出口需求的担忧已经消退。”
USDA预测全球稻米收成达4.79亿吨的纪录高位而且库存增加，并称印度在2013和2014可能仍全球最大的稻米出口国。印度和泰国“持有大量库存，对市场构成压力。”(完)
(编译 艾茂林/杜明霞/李春喜 审校 侯向明/张明钧)
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路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7