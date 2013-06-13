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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 11:24 BJT

更新版-USDA月报：美国玉米收成预估仅下调1%，降幅小于市场预期

本周稍早，交易商称由于春季寒冷多雨，他们预计USDA可能会将玉米和大豆的种植预估面积分别降低150万英亩和70万英亩。

实际上，USDA维持种植面积预估不变，但将玉米收成预估下调了1%。

在其农作物月报中，USDA预估冬小麦收成为15.1亿蒲式耳，较前次预估上调2%。虽然南部平原地区持续乾旱，USDA将小麦种植带的收成预估普遍上调。

USDA将2013/14全球小麦供应预估下调560万吨，反映预期中的乌克兰、俄罗斯和欧洲小麦减产，当中部分原因在于乾旱。

USDA将巴西2012/13作物年度大豆产量预估下调150万吨，至8,200万吨，反映该国东北部旱情。大豆出口预估为4,150万吨。目前正是巴西收获大豆的季节。

巴西5月大豆出口创下纪录高位800万吨。USDA称，“此前对该国内部物流能力是否能适时满足出口需求的担忧已经消退。”

USDA预测全球稻米收成达4.79亿吨的纪录高位而且库存增加，并称印度在2013和2014可能仍全球最大的稻米出口国。印度和泰国“持有大量库存，对市场构成压力。”(完)

(编译 艾茂林/杜明霞/李春喜 审校 侯向明/张明钧)
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