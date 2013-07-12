更新版-USDA月报：美农业部意外调降美国和全球小麦结转库存预估

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
今年美国作物状况远优于去年。本周初美国玉米优良率约为66%，上年同期为40%，本周初大豆优良率为67%，上年同期为40%。
“天气可能是该报告中影响美国产出的主要因素，我们已来到关键的时间点，”U.S. Commodities总裁Don Roose称。如果遭遇早期霜冻，作物晚播可能将使多数玉米和大豆受到伤害。
**冬麦收成增加**
基于单产上升，美国农业部将美国冬小麦产量预估上调至15.43亿蒲式耳，高于行业人士预期。美国农业部称，如果真是如此，冬小麦每亩单产将为47.8蒲式耳，将 平1999年的纪录高位。
美国硬红冬麦主产区堪萨斯州小麦预估单产较6月预估上调2蒲式耳。软红冬麦产量较前月增长6%。
美国农业部表示，2013/14年美国小麦结转库存将从2012/13年的7.18亿蒲式耳下降至5.76亿蒲式耳，在近期旺销后，周四将出口预估上调1亿蒲式耳。
2013/14年澳洲小麦产量预估上调100万吨，至2,550万吨，与该国南部和东部生长区有力的生长状况相符。这将帮助澳洲出口1,900万吨小麦，较6月预估高出200万吨，与2012/13年出口量相仿。
目前预计中国2013/14年将进口850万吨小麦，较前月预估增加500万吨，高于2012/13年进口的320万吨。(完)
(编译 于春红/梁睿雪; 审校 郑茵/张明钧)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)