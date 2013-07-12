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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 12:57 BJT

更新版-USDA月报：美农业部意外调降美国和全球小麦结转库存预估

今年美国作物状况远优于去年。本周初美国玉米优良率约为66%，上年同期为40%，本周初大豆优良率为67%，上年同期为40%。

“天气可能是该报告中影响美国产出的主要因素，我们已来到关键的时间点，”U.S. Commodities总裁Don Roose称。如果遭遇早期霜冻，作物晚播可能将使多数玉米和大豆受到伤害。

**冬麦收成增加**

基于单产上升，美国农业部将美国冬小麦产量预估上调至15.43亿蒲式耳，高于行业人士预期。美国农业部称，如果真是如此，冬小麦每亩单产将为47.8蒲式耳，将 平1999年的纪录高位。

美国硬红冬麦主产区堪萨斯州小麦预估单产较6月预估上调2蒲式耳。软红冬麦产量较前月增长6%。

美国农业部表示，2013/14年美国小麦结转库存将从2012/13年的7.18亿蒲式耳下降至5.76亿蒲式耳，在近期旺销后，周四将出口预估上调1亿蒲式耳。

2013/14年澳洲小麦产量预估上调100万吨，至2,550万吨，与该国南部和东部生长区有力的生长状况相符。这将帮助澳洲出口1,900万吨小麦，较6月预估高出200万吨，与2012/13年出口量相仿。

目前预计中国2013/14年将进口850万吨小麦，较前月预估增加500万吨，高于2012/13年进口的320万吨。(完)

(编译 于春红/梁睿雪; 审校 郑茵/张明钧)
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