美国称恶劣天气将使全球小麦减产

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透华盛顿6月12日电---美国政府周二预测称，俄罗斯、欧洲和美国的恶劣天气将影响全球小麦收成，并导致消费大幅减少。
但美国农业部的月度报告坚持美国玉米产量将创纪录新高的预测。
交易员曾预计，因今夏饲料用玉米消费量增加，玉米供应将下降，而炎热天气也可能导致玉米减产，也意味着今年秋季玉米供应量下降。
美国农业部称，截止到8月的本销售年度末，美国大豆供应量仅能维持三周，到2013年8月，供应量仅能维持两周，是十年中供应总量次低的一年。
芝加哥期货交易所(Chicago Board of Trade)的小麦和玉米期货价格下跌，因之前有预测称美国粮食带会出现有利於作物的降雨。芝加哥小麦期货价格下挫2.5%，玉米下滑2%，大豆则略涨0.75%。
美国农业部表示，俄罗斯冬季的霜冻和春季的乾旱使俄罗斯小麦产量减少了5%，称欧盟国家、土耳其和美国也出现小麦减产。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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