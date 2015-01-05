油价下跌提振美国12月汽车销量 但2015年车市成长料放缓

2014年11月26日在纽约市华盛顿大桥上拍到的图片。 REUTERS/Eduardo Munoz

路透底特律1月5日 - 美国汽车制造商周一公布强劲的12月销售数字，受汽油价格下跌提振，但行业高管与分析师警示称，自经济衰退后历经五年的快速反弹，2015年车市成长料将放缓。

美国最大汽车生产商通用汽车(GM.N)销量增长19%，达到274,483辆，轻松超越分析师预估，这也是通用汽车七年来最佳的12月销售数字。福特汽车(F.N)的12月销量为220,671辆，仅上升1.2%，表现逊于预估。

“美国汽车销售的节奏非常不一样(而且我们认为是无法持续的)，”摩根士丹利分析师Adam Jonas在一份研究报告中表示。

他认为美国汽车需求的增长速度，要快于经济、薪资与住房的增长率，主要是因为消费者能轻易取得信贷。

数家企业高管近期表示，即便2015年销售成长速度料将放缓，分析师给出的温和增至1,670至1,700万辆的预估，仍然令人鼓舞。在全球其他市场放缓的情况下，美国市场若增长减速，就有可能造成伤害。

丰田汽车(7203.T)旗下雷克萨斯(Lexus)品牌美国主管Jeff Bracken周一在谈及2015年表现时表示，“无论你是预期销量达到1,670万辆，还是高一点或低一点，该行业仍然非常稳健。”

丰田高层表示，他们保守地预期2015年美国汽车销量将为1,670万辆，但LMC Automotive等其他汽车销售预测机构预计今年销量将达到1,700万辆。

12月受汽油价格下降激励，皮卡和大型运动休旅车(SUV)销量激增。

通用旗下皮卡Chevrolet Silverado和GMC Sierra销量大增35%至81,273辆，超过福特F系列皮卡销量，后者销量持平于74,355辆。福特F-150皮卡销量仍受限，因推出新款车型。

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菲亚特克莱斯勒汽车(Fiat Chrysler Automobiles)(FCAU.N) (FCHA.MI)旗下的Ram Truck品牌皮卡销量激增32%至44,222辆。

汽车销售情况是每月消费者支出的先期指标。据调研机构Autodata，12月汽车销量增长近11%至逾150万辆，基本符合分析师预期。

美国平均汽油价格较上年同期下降34%，国内很多地方每加仑还不到2美元。

2014年全年已完成汽车销售略高于1,650万辆，与2006年相当。不过，需求上升已经让汽车厂商能够提价。

汽车估值与研究公司Kelley Blue Book(KBB)周一表示，12月美国市场上新车平均交易价格达到创纪录的34,367美元，较上年同期上涨2.5%。

KBB称，通用汽车12月交易价格较上年同期上涨4%，达到38,816美元。

菲亚特-克莱斯勒12月美国销售量跳增20%，得益于吉普运动休旅车(Jeep SUV)和皮卡(pickup)的旺销，不过还是没有达到分析师的预期。该公司12月共销售193,261辆汽车，为2006年以来最高。

日产汽车(7201.T)周一表示，12月在美国汽车销量增长7%，强于预期；本田汽车(7267.T)增长1.5%，但逊于预期。

此外，德国宝马汽车(BMWG.DE)在去年重夺美国市场高档车销售桂冠，全年销量比戴姆勒(DAIGn.DE)的梅塞德斯品牌高出逾9,000辆。(完)

(编译 陈宗琦/李爽/郑茵 审校 徐文焰/杜明霞)

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