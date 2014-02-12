美国原油收在四个月高位 与布兰特原油价差收窄

* EIA称美国库欣原油库存减少260万桶

* 中国1月原油进口上升至纪录高位

路透纽约2月12日 -美国原油周三收在四个月高位，因美国指标原油合约交割地点库欣的原油库存大幅下降后，预期库欣原油库存将继续减少，对美国原油价格提供支撑。

美国原油期货在整个交易日在100美元以上交投，为10月18日来首见，且收位也是该日来最高，此前数据显示TransCanadaCorp (TRP.TO)的输油管道将俄克拉荷马州库欣的原油开始大量运送到美国墨西哥湾的炼厂。

布兰特原油温和上涨，在美国能源资料协会(EIA)数据公布后，交易商卖出布兰特原油并买入美国原油。石油输出国组织(OPEC)提高今年原油需求预估和中国周二稍晚公布的数据显示原油进口创纪录高位，为布兰特原油提供支撑。

布兰特原油和美国原油价差一度下滑至8美元以下，尾盘报8.42美元，为四个月来最窄。

3月布兰特原油收升0.11美元，报每桶美108.79元。美国原油收高0.43美元，报每桶100.37美元，日高在101.38美元。

4月布兰特原油收升0.17美元，报每桶108.35美元。

美国能源资料协会(EIA)称，截至2月7日一周，馏分油库存减少73.1万桶，减幅小于预估。

EIA称，最新一周美国原油库存增加330万桶，增幅多于预期。库欣原油库存减少260万桶。汽油库存减少190万桶，预估为减少10万桶。

美国取暖油收低1.56美分，报每加仑3.0125美元。

美国RBOB汽油期货收升1.05美分，报每加仑2.7631美元。

OPEC在月报中表示，今年全球石油需求将每日增加109万桶，较先前的预估每日高出约4万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

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