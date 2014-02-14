油价小跌 因美国数据疲弱及炼厂维修

特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
(更正：因译文有误，内文倒数第二段中“4月期货升0.13美分”，应更正为“4月期货升0.13美元”)
* IEA称原油需求强于预期，库存减少
* 美国原油期货从四个月高位回落
路透纽约2月13日 -布兰特原油期货周四小跌，受到炼厂维修季节需求将下降的预估打压，且全球最大石油消费国-美国上周初请失业金人数增加。
另外美国零售销售数据疲弱，显示今年冬季异常寒冷，取暖占了消费者一大部分开支。数据打压美股，且令油价承压。
“任何来自美国的负面消息都会给市场带来需求受损的信号，会导致油价暂时回落。”能源顾问公司SchneiderElectric的商品分析师Michael Weis表示。
国际能源署(IEA)的一份报告限制了布兰特原油的跌幅。IEA周四表示，强于预期的需求已使石油库存降至2008年以来最低水平，令市场供应趋紧而且与供大于求的预期相背。
IEA称，2013年第四季发达国家石油库存每日下降150万桶，创下1999年以来最大单季跌幅。
分析师表示，受到取暖油价格上升支撑，美国原油期货尾盘一度小涨，但在最后一刻转跌。
1937GMT，取暖油期货升1.8美分或0.6%。
周四到期的3月布兰特原油收跌0.06美元，报每桶108.73美元。4月期货升0.13美元，报108.48美元。
美国原油收跌0.02美元，报每桶100.35美元，盘中低见99.40美元，跌穿了200日移动均线切入位99.51美元。(完)
(编译 李军; 审校 张涛)
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