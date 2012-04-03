美国原油期货持於105美元附近

全球投资者增持欧股 但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透新加坡4月3日电---美国原油期货周二持於每桶105美元附近,昨日因中美制造业数据优於预期而大幅上涨.
中美乐观数据抵消了欧洲经济数据带来的失望情绪.
油价也受到北海原油船货装载推迟的支撑,船货推迟加剧全球供应中断的忧虑.
0028GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货 CLc1 下跌0.33美元,报每桶104.90美元,前一交易日结算价劲升2.21美元,报每桶105.23美元.
伦敦布兰特5月原油期货 LCOc1 跌0.32美元,报每桶125.11美元,上日大涨2.55美元,结算价报125.43美元.
美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数为53.4,预估为53.0.2月为52.4.
美国能源资料协会(EIA)公布,美国1月原油日需求较之前估值上修16.9万桶,至1,826.8万桶,但较上年同期下降85.3万桶,或4.46%.
周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处於衰退的迹象,因下滑态势蔓延至德法等核心国家.
印度石油部长S. Jaipal Reddy在会晤卡塔尔石油部长後称,该国当前寻求从卡塔尔买入更多石油和天然气.(完)
--编译 程琳/肖群英;审校 张若琪/徐文焰
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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