美国原油期货持於105美元附近

路透新加坡4月3日电---美国原油期货周二持於每桶105美元附近,昨日因中美制造业数据优於预期而大幅上涨.

中美乐观数据抵消了欧洲经济数据带来的失望情绪.

油价也受到北海原油船货装载推迟的支撑,船货推迟加剧全球供应中断的忧虑.

0028GMT时,纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货 CLc1 下跌0.33美元,报每桶104.90美元,前一交易日结算价劲升2.21美元,报每桶105.23美元.

伦敦布兰特5月原油期货 LCOc1 跌0.32美元,报每桶125.11美元,上日大涨2.55美元,结算价报125.43美元.

美国供应管理协会(ISM)周一公布,3月制造业指数为53.4,预估为53.0.2月为52.4.

美国能源资料协会(EIA)公布,美国1月原油日需求较之前估值上修16.9万桶,至1,826.8万桶,但较上年同期下降85.3万桶,或4.46%.

周一公布的调查显示,3月欧元区制造业连续第八个月萎缩,且速度加快,添加了欧元区处於衰退的迹象,因下滑态势蔓延至德法等核心国家.

印度石油部长S. Jaipal Reddy在会晤卡塔尔石油部长後称,该国当前寻求从卡塔尔买入更多石油和天然气.(完)