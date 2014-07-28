焦点：美国40年来首次出口原油 但在亚洲有伊朗原油拦路

路透新加坡7月28日 - 美国40年来首度出口原油，却遇到一位让其十分尴尬的竞争对手--伊朗。

伊朗经济因为西方制裁而受到沉重打击，制裁导致其原油出口减少了一半。目前伊朗向中国出售质量更优、价格却更便宜的原油，让美国原油几乎没有进入中国这一全球最大能源消费国的余地。

虽然日本和韩国买家愿意尝试购买美国凝析油，但中国已经与伊朗签订了年度供油合同，短期内看来无望购买美国原油。

美国油企希望开辟一条贸易路线，出售国内页岩油热潮带来的富余凝析油，但对产品品质和法律问题的担忧，加重了市场对其他亚洲国家到底能吸收多少美国凝析油的怀疑。

“中国购买伊朗的凝析油，价格还比美国的便宜许多，”新加坡一家欧洲贸易公司的交易员称，“他们以后也许会买美国的油，但不会是主要买家。”

美国政府6月批准国内油企出口经过最低程度加工的凝析油，放松了实施长达数十年的原油出口禁令。

凝析油经过分离塔的裂解处理后可用于生产成品油和化工产品，也可与重油混合后供炼厂使用。

韩国和日本已经从美国购买了首批凝析油。消息人士称，日本三井物产 (8031.T)从美国Enterprise Product Partners (EPD.N)购买了本月装船的一艘船货，并已将其转售给韩国精炼商GS Caltex。

一位消息人士表示，日本Cosmo Oil5007.T亦购买了一艘美国凝析油船货，8月底装船，10月抵达日本四日市(Yokkaichi)炼厂。

亚洲凝析油分离产能为每日110万桶，其中日本和韩国总共占略微超过一半的份额。这两个国家料更乐于尝试将美国作为替代供应方。

美国Enterprise还与日本三菱商事(8058.T)签署了短期合约，9月可能首次装船。

**来自伊朗的竞争**

亚洲买家一直在观望美国原油是否合适，以及美国出口商的定价是否有竞争力，因与能提供可比等级原油的领先常规供应方卡塔尔和澳洲相比，美国原油的运送里程更长。

“他们还在试探，因此预计今年的量不会很大，”能源咨询公司JBC Asia董事总经理Richard Gorry表示。

根据年度合约，伊朗South Pars凝析油大约25万桶/日左右的产量中，有约55%以较大折扣出售给中国两个买家。这显示出美国出口面临的竞争。

自从美国和欧盟去年年底减轻对伊朗的制裁，换取伊朗限制核活动后，伊朗原油出口已经增加约30%至每日125-130万桶，其中大部分为售往中国的South Pars凝析油。

一些伊朗凝析油的售价可能比迪拜价格低5美元/桶，比卡塔尔价格低约8美元/桶。

交易商表示，美国的凝析油价格可能得定得比类似级别的卡塔尔凝析油还低，才能吸引到买主。

卡塔尔是亚洲凝析油的最大供应国，日供应量约45万桶，伊朗排第二位。据贸易消息来源，澳洲和东帝汶合计日产量近17万桶，多数销往亚洲市场。

而据印度炼油厂消息人士，该国距中东比距美国近得多，向美国买油的运输成本偏高使印度不太可能向美国购买凝析油。

**法律和质量考量**

另一项问题是，美国对凝析油出口的监管规定未来变数仍多。

两位美国参议员已对美国商务部松绑凝析油出口提出质疑，称可能违反1970年代阿拉伯石油禁运以来即实施的禁令。

“如果出现一些规则，要惩处买家，该怎么办？”北亚一炼油厂的交易商称。“还有，经济上并不太合算，所以为什么要冒那个险？”

亚洲买家亦担心美国凝析油的品质差异可能很大，因其供应将来自零星散布在南德州Eagle Ford页岩层等处的油田。

美国的油源一般料被炼厂当做调和的油料。(完)

(编译 白云/杜明霞/张若琪 审校 张涛/于春红)

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