焦点：美国原油价格下跌 贸易商瞄准出口套利机会

图为美国德州一处储油设施的输油管道。 REUTERS/Richard Carson

路透休斯敦7月22日 - 美国和欧洲原油价差不断扩大，加上航运成本下降，促使贸易商争相采取行动，希望利用可能短暂的机会窗口，将原油运往价格较高的市场。

布兰特原油相对美国西德克萨斯中质油(WTI)的升水周四突破每桶1.50美元，创4月以来最高水准，较本周初上涨0.50美元。

过去两个月，欧洲原油期货相对美国原油的升水大多不到1美元，这实际上封杀了通过将原油卖到大西洋对岸的套利机会。贸易商通常将原油运往可以卖得较高价格的市场，在经济学上称之为套利。

随着欧美原油价差目前逐渐扩大，船舶经纪商表示，阿芙拉型油轮的需求开始上升，这是贸易商为出口原油铺路的最初迹象。阿芙拉型油轮能装运约70万桶石油。

美国在去年12月取消实施了数十年的原油出口禁令，但自那之后，经济效益不大以及全球原油过剩，令出口美国原油的机会受限。今年布兰特原油期货较WTI的升水仅短暂接近每桶3美元，而去年价差曾触及每桶近13美元的高点。

美国原油期货最近走跌压力上升，西德克萨斯中质油(WTI)期货自6月底以来已经下跌约10%，周四结算价报每桶44.75美元。

价差扩大所带来的运油商机可能有限。

“中长期而言，随着美国国内库存回归历史水准，我们预期WTI-布兰特原油间的价差将稳定处于低档。然而在这之前，我们可能见到套利带动的交易增加，”Navigistics Consulting负责人David St. Amand表示。

根据三名消息人士说法，据传瑞士大宗商品贸易商维多VITOLV.UL将Seagrace及Primorsky Prospect这两艘可以装运原油的阿芙拉型油轮设定为转租(subs)，这是暂时预定船只等待装运的做法。

根据汤森路透Eikon数据，两艘船预定将从美国墨西哥湾前往欧洲，费率为世界油船费率表(Worldscale)的55-60%。航运经纪商表示，这换算下来的运费为75-80万美元，低于需求更为强劲时期的约150万美元。

一航运经纪人表示，大家“都努力抢占有利地位”，“只要有人买，他们就会试图出口原油。”该经纪人未获得向媒体发言的授权。

**输油管线费率折价**

二级市场交易的输油管道使用费率贴水，可能也使出口更有利可图，因为这降低了向墨西哥湾港口运送原油的成本。

贸易商周四称，连结二叠纪盆地与墨西哥湾、运输能力30万桶/日的BridgeTex输油管道，以及连结库欣到墨西哥湾、运输能力70万桶/日的MarketLink管道，都出现折价费率。

贸易商称，出口的兴趣提高，本周帮助支撑现货价格。

确实，多名消息人士表示，对他们的公司而言，现在出口的经济效益仍过低。他们称目前的价差水准，有利于确定拥有特定管道租约、油轮船期、炼油及储油资产的贸易商。(完)