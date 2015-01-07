《独家新闻》白宫未面临继续放宽原油出口禁令的压力--奥巴马高级助手

迫于这个压力，商务部12月表示，已经允许部分公司向海外销售经过轻加工的凝析油(一种极轻质原油)。

但做出这个决定时，正赶上油价暴跌，这减轻了奥巴马政府放宽出口限制的压力。油价已经跌到每桶不到50美元，这时美国产油商更关心的是产生现金流和削减支出计划，而不是在海外寻求新市场。

随着美国快速增长的石油生产料将转为放缓，甚至到今年年底前停止增长，对于国内产量很快将赶超本地炼厂需求的担忧已经降温，至少目前是如此。

Podesta拒绝评论是否低油价和市场状况改变，影响了政府对战略石油储备规模的考虑。

他说美国能源部正在研究如何最佳管理石油储备，并且正在评估其规模和结构。“他们正在进行分析，”他说。

Podesta说，现在还言之过早，无从判断是否汽油价格降低将使政府推迟部分应对气候变化的措施。由于消费者会重新考虑能源效率不那么高的汽车，零售市场可能发生改变。在油价贵的时候，这类汽车就不那么具有吸引力。(完)