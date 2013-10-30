美国原油期货连跌第二日

* 上周石油库存高于预期重压美国原油期价

* 利比亚出口受关注，因该国出口降至不到其产能的10%

路透纽约10月30日 -美国原油期价周三连跌第二日，因政府公布的数据显示，上周美国原油库存大幅增加，美国原油较布兰特原油贴水扩阔。

利比亚石油出口受扰导致对欧洲和亚洲的供应减少，支撑布兰特原油期价。

美国原油与布兰特原油价格走势背道而驰，使布兰特较美国原油升水扩阔至超过13美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅增加410万桶。库辛的原油供应增加220万桶，为连续第三周增加。

布兰特原油12合约收涨0.85美元，报每桶109.86美元，盘中触及一周高位110.16美元。

汽油价格上扬也支撑布兰特原油期价。美国汽油期货收在一周高位，上扬4.10美分，报每加仑2.6508美元，因有报道称，Irving Oil Ltd的一个日加工30万桶原油的汽油生产厂将恢复生产。RBOB-11月汽油合约将在周四收盘时到期。

美国原油期货收在逾一周低位，下跌1.43美元，报每桶96.77美元，日低为96.59美元。

美国原油较布兰特原油贴水盘中扩阔至13.36美元，收盘上扬2.28美元，报每桶13.09美元。

在美国原油价格回落之时，布兰特原油价格因周末的报道而受到支撑。报道称利比亚原油出口骤降，因抗议示威导致该国油港和油田停运。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三称，将继续以每月850亿美元的规模购债，以支持正在放缓的经济。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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