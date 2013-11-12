美国原油期价急挫2美元

* 利比亚出口受扰打压供应前景

* 有关伊朗核会谈相互矛盾的信号加剧了市场的波动性

* 布兰特/美国原油价差扩阔，因美国原油库存料增加

路透纽约11月12日 -美国原油期价周二下跌超过2美元，录得四个半月新低，因市场臆测美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能缩减货币刺激规模。

缩减刺激规模可能导致市场中的低成本资金减少，从而可能减弱投资者对诸如原油等风险资产的胃纳。

全球股市和公债价格也走低，交易商从美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔和亚特兰大联储总裁洛克哈特的讲话中寻找美联储刺激计划前景的线索。

美国12月原油期货跌2.10美元，收报每桶93.04美元，在触及日低92.86美元后缩减跌幅。今日下滑2.2%，为6月20日以来最大单日百分比跌幅。

布兰特12月原油期货回落0.59美元，收报每桶105.81美元。

分析师预期上周美国原油库存增加，这也令油价承压。布兰特较美国原油价差扩阔超过1美元。价差盘中扩阔至10月31日以来最阔12.89美元，当日触及六个月最高13.60美元。今日收报每桶12.77美元。

取暖油在震荡交投中走低，尽管市场预期随着冬季临近供应紧蹙。12月取暖油合约跌超过1%，收报每加仑2.8532美元，日高为2.9015美元。

利比亚石油出口受扰和六大国与伊朗未就其核计划达成一致为布兰特原油期价提供一定的支撑。

预期上周美国原油库存增加令美国原油价格承压，路透对分析师的初步调查预计，上周原油库存增加100万桶。

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将在周三和周四公布库存数据。

石油输出国组织(OPEC)周二预计，2014年对该组织石油的需求平均为每日2,957万桶，与之前的预估一致。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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