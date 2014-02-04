美国原油持于每桶约96.50美元

亚洲股市持稳但日股表现突出 美元重拾动能
路透东京5月1日 - 亚洲股市周一开局摆脱疲态并持稳，日本股市在乐观业绩的推动下表现突出；美元重拾动能，因美国政府可能避免关门。
路透首尔2月4日 -美国原油期货周二亚洲盘初守在每桶约96.50美元，上个交易日为下跌，因美国制造业数据不如预期，增添美国石油需求前景的疑虑。
0029GMT，美国原油小幅上涨0.10美元，报每桶96.53美元，此前结算下跌1.09美元至96.43美元。
布兰特原油上日结算时下跌0.36美元，报每桶106.04美元。
美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。
布兰特原油周一的跌势受限，因美国东北部暴风雪横扫，推动取暖油价格上涨。北海Buzzard油田产出受到干扰，亦协助抑制跌势。
中东和南非民间动乱仍持续。利比亚总理周一扩大向围堵东部港口的抗议者施压，告诉抗议者数周前他已下令军队准备出动终止其封锁。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍 审校 张明钧)
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路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦4月29日 - 日本首相安倍晋三呼吁英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)确保企业平稳度过英国脱离欧盟的过程，避免企业监管规定出现一夜之间改变的“断崖式坠落”(cliff edge)局面。