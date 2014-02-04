美国原油持于每桶约96.50美元

路透首尔2月4日 -美国原油期货周二亚洲盘初守在每桶约96.50美元，上个交易日为下跌，因美国制造业数据不如预期，增添美国石油需求前景的疑虑。

0029GMT，美国原油小幅上涨0.10美元，报每桶96.53美元，此前结算下跌1.09美元至96.43美元。

布兰特原油上日结算时下跌0.36美元，报每桶106.04美元。

美国1月制造业活动大幅放缓，新订单创下33年来最大降幅；12月建筑支出仅小幅上升，显示经济少了部分动能。

布兰特原油周一的跌势受限，因美国东北部暴风雪横扫，推动取暖油价格上涨。北海Buzzard油田产出受到干扰，亦协助抑制跌势。

中东和南非民间动乱仍持续。利比亚总理周一扩大向围堵东部港口的抗议者施压，告诉抗议者数周前他已下令军队准备出动终止其封锁。(完)