美国原油期货持于近一个月低点的100美元下方

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透新加坡5月1日 -美国原油期货周四持于每桶100美元下方，前一交易日跌逾1美元至一个月低位，因上周美国原油库存升至纪录新高。
0022GMT时，美国6月原油期货跌0.03美元，至每桶99.71美元，周三跌1.5%，至4月2日以来最低位。
布兰特6月原油期货涨0.02美元，报每桶108.09美元，前一交易日跌0.8%，至逾两周来最低位。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，4月25日止当周，美国原油库存增加170万桶，至仅略低于4亿桶，为1982年EIA开始统计数据以来最高，且超越前一周创下的前次高点。
贸易及船运消息人士称，利比亚Zueitina油港重新开放后将在5月1-3日首次装运油轮。抗议活动导致该港口此前关闭近10个月。
油田运营商证实，英国Buzzard油田产量下降，因进行检修。
周三的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量自3月创下的三个月低位反弹，不过非洲生产中断和伊拉克石油设施遭到破坏，使得供应远低于目标。
石油巨头对在俄罗斯开展新项目的热情降温，因美国和欧盟对俄制裁使得投资风险增大，且莫斯科威胁重估西方在该国能源产业的地位。(完)
(编译 于春红/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞)
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路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。