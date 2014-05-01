美国原油期货持于近一个月低点的100美元下方

路透新加坡5月1日 -美国原油期货周四持于每桶100美元下方，前一交易日跌逾1美元至一个月低位，因上周美国原油库存升至纪录新高。

0022GMT时，美国6月原油期货跌0.03美元，至每桶99.71美元，周三跌1.5%，至4月2日以来最低位。

布兰特6月原油期货涨0.02美元，报每桶108.09美元，前一交易日跌0.8%，至逾两周来最低位。

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，4月25日止当周，美国原油库存增加170万桶，至仅略低于4亿桶，为1982年EIA开始统计数据以来最高，且超越前一周创下的前次高点。

贸易及船运消息人士称，利比亚Zueitina油港重新开放后将在5月1-3日首次装运油轮。抗议活动导致该港口此前关闭近10个月。

油田运营商证实，英国Buzzard油田产量下降，因进行检修。

周三的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)4月石油产量自3月创下的三个月低位反弹，不过非洲生产中断和伊拉克石油设施遭到破坏，使得供应远低于目标。

石油巨头对在俄罗斯开展新项目的热情降温，因美国和欧盟对俄制裁使得投资风险增大，且莫斯科威胁重估西方在该国能源产业的地位。(完)

(编译 于春红/王兴亚；审校 戴素萍/杜明霞)

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