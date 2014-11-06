《KEMP专栏》美国过时的原油出口管控规定摇摇欲坠

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦11月6日 - 截止8月的三个月，美国和加拿大彼此互换原油的数量创下纪录高位，成为美国过时的出口管控造成的又一个较怪异现象。

由于美国石油生产商无法将原油出口到其他任何国家，美国原油被向北输送到加拿大炼厂，即便将原油运往欧洲、拉美或亚洲炼厂更有道理。

在某些情况下，由于《琼斯法案》(Jones Act)中对美国近海贸易限制的过时规定，原油甚至越过有购买意愿的美国东海岸炼厂，而向北运送。(《独家新闻》页岩油步步紧逼，加拿大炼厂弃用伊拉克石油--消息)

1980年代里根政府将加拿大剔除出美国原油出口全面禁令名单后，美国石油生产商一直被允许向加拿大出口未经精炼的石油。

1985年6月，时任美国总统里根发布一项正式决定，称“国内原油可以出口到加拿大，供那里消费或使用。”

按照法律要求，里根做出正式裁决，认定这样的原油出口符合国家利益；不会降低国内原油供应的整体数量和质量；也不会增加美国对进口石油的依赖；而且符合1979年的《出口管理法案》(Export Administration Act)、及1975年的《能源政策和保护法案》(Energy Policy and Conservation Act)。

1988年12月，里根在即将卸任之际又做出裁决，作为美国-加拿大自由贸易协定的一部分，允许每日出口至多5万桶受到较严格限制的阿拉斯加原油，用于加拿大境内的消费或使用。

但是，当美国石油产量下滑、炼厂越来越依赖进口供应时，国内油企却很少利用这种灵活空间，向加拿大出售未精炼的石油。据美国能源资料协会(EIA)，1985-2011年间，美国向加拿大出口均值远低于5万桶/日。

不过得益于页岩油革命，美国产量自2007年以来跳增逾370万桶/日(75%)。生产商和交易商努力在饱和的国内市场外另辟天地，目前越来越多的美国原油正出口到加拿大。2014年6-8月间，为精炼而出口加拿大的美国原油达到创纪录的37.8万桶/日。

但是同时，随着越来越多美国原油北上，加拿大南下的原油也创下纪录数字。就在这三个月，加拿大出口美国的原油为创纪录的280万桶/日，高于2013和2012年同期的250万桶/日，2011年的220万桶/日，以及2003年的区区150万桶/日。

**统一炼油区**

原油的双向交易，让美加两国都可以优化配置炼油资产。轻质美国原油换来了较重质的加拿大供应，以便两国炼厂都能更有效率地利用其蒸馏设备。

实际上，北美正快速成为统一炼油区，美加两国可以进行原油和油品的自由贸易。但相比面向全球其他地区的原油出口限制，这也是一种彻头彻尾的嘲弄。

理论上，美国原油能以“消费或使用”的名义出口加拿大，但一旦原油离开美国，就无法追踪或控制这些原油精炼后的去向。

美加两国炼油商都基本可以向全球出口汽油、柴油、家用取暖燃料和航煤，不受任何限制。

**打破控制**

根据1979年出口管理法的措辞，“这是美国用来控制出口的政策...为避免稀有原物料过度取用并降低外部需求可能造成的严重通胀冲击，因而对国内经济所必需的商品出口予以限制。”

但如果这是控制原油出口的目的，目前已然失效且变得不必要。这样的禁令变成一个有漏洞的大坝。在2014年8月时，美国(包括凝析油在内)每日生产了860万桶原油。美国每日出口39万桶原油，以及130万桶柴油、40万桶的汽油、20万桶的航煤、33万桶的重质燃料油和55万桶的石油焦。

总而言之，美国所出口的原油和油品相当于国内总原油产量的一半多。鉴于一价定律，当如此多的原油和油品销往海外时，美国消费者和企业无法避免受到国际油价波动的影响。

甚至连剩下的限制也开始崩解。在今年稍早商务部做出的备受争议的裁定中，有两家企业获得美国政府同意出口经过最低限度加工的凝析油。

如今第三家公司--必和必拓(BLT.L)(BHP.AX)，仰仗着有先前的裁定，打算在没有取得出口许可的情况下出口凝析油。

从美国能源资料协会(EIA)和民间顾问公司近来一连串的研究可以看出，北美消费者和企业已以(经运输成本调整的)国际价格购买炼油品。

美国原油出口禁令的初衷是为了帮美国(和加拿大)的消费者和企业留住稀有原油供应，或着免于价格上涨情况，但这样的想法根本就错了。

**跨大西洋伙伴？**

对于这些仍存在的原油出口管控举措，它们的主要影响就是扭曲原油和精炼油品市场的贸易活动（同时也因此为律师们带来大量有利可图的打官司生意）。

美国和加拿大长期以来存在于理论的自由贸易区构想，现在在原油领域已经实际成立。但就像其他区域性自由贸易协议，这个自贸协议对于贸易区以外的其它贸易伙伴给予歧视待遇。

美国原油若出售到其它地区炼厂，利润可能更高且更有效率，但实际上，这些出口管控却使得这些原油不得不流向加拿大。

以欧盟为例，美国原油出口管控令欧洲的炼厂受到明显的不公待遇。欧盟为此开始敦促美国，要求取消出口管控，以完善最终落实的跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)。

全球最大的独立石油贸易商--维多的总裁Ian Taylor表示，“我认为，美国毫无疑问地将面临内部压力，以及来自欧洲之类的外部压力，欧洲应会向美国施加更多压力”要求放松管控。

**国会需要采取行动了**

与此同时，仍在维持的出口管控看起来格外尴尬，它们无法保护美国消费者和企业免于燃料短缺的风险，不能限制价格上涨，甚至再也无法真的阻止原油出口。这些举措只是造成了许多的扭曲，法律上的不确定性，以及为游说人士、律师和政府雇员们提供了充分的就业岗位。

在2014年1月，美国参议院能源和自然资源委员会的知名共和党人Lisa Murkowski就公开宣称这些出口管控举措是“过时的”，并坚持认为“是时候革新这个繁冗的法规框架，使之更适应21世纪的美国需要，美国应在能源、环境和贸易领域树立前瞻和面向世界的领导人角色。”

在那个时候，Lisa Murkowski还仅仅属于力量不强的少数派。而从2015年1月开始，她可望成为该委员会的主席，在能源事务上成为共和党内最具影响力的决策者之一。要知道，随着明年国会重开，共和党将同时把握参众两院。

国会是时候采取行动了。（完）

(编译 许娜/朱晓军/戴素萍/高琦 审校 艾茂林/蔡美珍)

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