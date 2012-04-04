美国若要释储避免夏季油价飙升 时间是最大的敌人

3月27日在美国马里兰州拍到的一家加油站的价目表。 REUTERS/Gary Cameron

路透纽约4月4日电---美国总统奥巴马在试图争取全球对释放石油战略储备的支持时,面临一个无情的敌人:时间.

分析师称,为求得最大效果,奥巴马政府需要在不晚于本月末开启美国政府石油储备,以避免夏季汽油价格飙升至每加仑5美元.汽油价格高涨可能冲击奥巴马竞选连任的努力.

外界愈发预期奥巴马将破美国历届总统先例,动用两次战略石油储备.

消息人士表示,随着外交方面加大努力,法国官员上周表示或很快采取行动,而英国已经暗示愿意加入.多数交易员现在认为,问题已经不是是否释储了,而是何时释出.

由於已无法出其不意给予油价迅速一击,奥巴马将被迫坐等原油缓慢在全球石油系统内流通.去年政府曾动用石油储备弥补利比亚原油空缺,这情况也可能给今年带来潜在的物流问题.

布鲁金斯学会能源安全倡议机构负责人Charles Ebinger表示,"从释储到石油送至炼厂,以及油品送至市场通常需要大约40-45日."

"若希望释储能抑制汽油价格,最好现在就开始,这样释储产生的汽油可以在出游季高峰时进入市场."

白宫说过,为了降低油价,包括释出战略石油储备在内的所有选项都在考虑之内.但白宫对於何时采取行动一直闭口不谈.

然而,要求尽快释出战略储备的压力与日俱增.由於全球各地出现一些小规模供应问题,全球石油日产量下降了100万桶以上.布兰特原油价格今年以来上涨了15%,达到125美元左右.

去年6月的释储消息让市场猝不及防,当天油价下挫了10美元.而这次,则是一直在公开讨论可能采取行动.

去年国际能源署(IEA)释出6,000万桶石油储备的行动,也可能减弱再次释储的直接效果.许多交易商和分析师认为,去年的行动开创了先例,预示以後可以更加自由地动用政府持有的储备石油.

**这次动作会多快?**

一年以前,在6月23日宣布释储计划以後,将近过了一个月才发出首批石油;最後一批直到8月底才完成出货.经过这一漫长过程,油价早已回升到了宣布释储之前的水准.

"去年为应对利比亚供应中断而释出储备石油的时候,我们很难做出相应规划--如果你事先知道应该制订把这些石油输入管道系统的计划,那麽你就能做到,"莱斯大学(Rice University)贝克学院的能源政策专家Amy Jaffe表示.

"如果失去供应,你必须花费一个月的时间来投标,然後必须再等六周这些石油才能进入炼厂大门,等到了炼出汽油供应市场的时候,可能已经到了9月或10月,太晚了."

自从去年以来,美国市场情况也发生了很大的变化,出现了额外的物流问题,可能导致战略石油储备库的出货推迟或复杂化.

据美国能源部的一位官员,目前战略石油储备每天可以流出425万桶,略低於设计能力.但有些分析师想知道,2011年释放储备石油的速度较慢,是否意味着实际释油速度会更慢.美国目前每天进口大约900万桶石油.

加拿大和美国北达科他州石油产量增加,已促使Seaway管道逆转输油方向.这降低了美国战略石油储备的最大油库释放石油的能力.此前该管道用於从德州向俄克拉荷马州输送石油.

该项储备油库创立於1970年代,旨在将原油从墨西哥湾地区输往北部炼厂,但北部供应情况现在已是急遽增加.以船只运输石油的情况较复杂,因美国东岸地区三座炼厂有关闭之虞,这使得该地区需要燃料--而非原油--来避免价格大涨.

"如果我们只是将美国石油释入美国墨西哥湾区,那麽影响力令人存疑,"纽约加拿大帝国商业银行(CIBC)商品分析师Katherine Spector说.

墨西哥湾区炼厂虽可补足多数上述燃油需求,但他们必须根据琼斯法案(Jones Act)以美国登记注册的船只来运送石油.政府在释出战略储油时必须尽可能使用此类船队;然而,把燃料运往至东岸的举动,却可能加重船只可取得性的负担,政府将被迫允许使用非美籍船只.

除此之外,美国也难以从IEA成员国获得像去年一样的支持.英国已经表态加入释出储备的可能性.而即将在5月面临选举压力的法国,也表达相同意愿.

但IEA总干事范德胡芬(Maria van der Hoeven)却多次表示,无法保证IEA联合释油行动可以成行,因为全球油市并无未出现明显供应中断.德国及意大利则已表达反对.

美国国会近来已修改管理石油储备的法律,一旦供应中断导致油价大涨危及美国经济时,即可利用该项法律.但专家表示,频繁动用石油储备来平抑油价会让市场产生预期心理,进而可能令压低油价的效益钝化.

"你每动用一次,就可能损及未来的效益,"Spector说.

释储支持者称,美国和欧盟对伊朗制裁的压力7月完全显现时,市场可能面临更严重的供给短缺,以及价格飙升.

交易商也紧张的关注以色列攻击伊朗核装置的迹象.西方担心伊朗核装置是为了制造核弹,但伊朗坚称是和平目的.向市场提供更多原油或可帮助限制攻击导致的价格上涨.

一些交易商担心,若消费国动用紧急储备,沙特(沙乌地)阿拉伯可能削减产出.但周二的消息显示,沙特可能将产出维持在目前的高水平,令这些担忧缓解.

**无需意外行动?**

叙利亚、也门(叶门)、北海和南苏丹的供给问题,已经使全球石油供给每日减少逾100万桶,而且越来越多的迹象显示,对伊朗的制裁冲击其出口.

奥巴马周五誓言将推行对伊朗的严格制裁,称全球市场有足够石油(包括紧急储备)允许各国削减来自伊朗的石油进口.

尽管释储可能不再令人意外,但分析师称其对市场仍有相当大的影响.

石油分析师Phil Verleger称,战略储备销售可能限制大型生产国在市场紧俏时透过限制供给来推涨油价的能力.

"若他们从市场上减少一船的供给,提高的价格足以使他们赚到更多钱--艾克森(Exxon)和壳牌石油(Shell)是这样,尼日利亚等国家也是这样,"Verleger称.

"若他们宣布出售石油,即便意外的感觉没有了,他们也去除了大型石油企业和大型出口国操纵油价的能力.这非同小可."(完)