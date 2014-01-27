皇家加勒比游轮爆发疫情 逾300人患病

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月26日 - 美国疾控中心周日称，皇家加勒比海游轮公司“海上探索者”号（Explorer of the Seas）游轮上有300多名乘客和船员患病，许多人出现呕吐和腹泻症状。

皇家加勒比海游轮公司 证实爆发了胃肠疾病，称原本为期10天的航程将提前两天结束，游轮将返回在新泽西的港口。

该公司在书面声明中称：“每天新报告的病例呈下降趋势，许多旅客又能下床活动了。但早先病例爆发造成的影响，意味着我们无法让旅客们享受他们期望的假期了。”

疾控中心表示，该游轮上有281名旅客和22名工作人员在旅程中发病，船上共有3,050名游客，1,165名工作人员。

该游轮1月21日从新泽西州自由角出发，开始加勒比海之旅。

疾控中心称，此次疫情的原因尚不得而知，将派环境安全官员和流行病学家在维尔京群岛的圣托马斯登上游轮，以查明疫情原因，并确定应对方案。

疾控中心表示，游轮公司认为疫情与诺罗病毒有关。（完）