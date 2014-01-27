皇家加勒比游轮爆发疫情 逾300人患病

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月26日 - 美国疾控中心周日称，皇家加勒比海游轮公司“海上探索者”号（Explorer of the Seas）游轮上有300多名乘客和船员患病，许多人出现呕吐和腹泻症状。
皇家加勒比海游轮公司 证实爆发了胃肠疾病，称原本为期10天的航程将提前两天结束，游轮将返回在新泽西的港口。
该公司在书面声明中称：“每天新报告的病例呈下降趋势，许多旅客又能下床活动了。但早先病例爆发造成的影响，意味着我们无法让旅客们享受他们期望的假期了。”
疾控中心表示，该游轮上有281名旅客和22名工作人员在旅程中发病，船上共有3,050名游客，1,165名工作人员。
该游轮1月21日从新泽西州自由角出发，开始加勒比海之旅。
疾控中心称，此次疫情的原因尚不得而知，将派环境安全官员和流行病学家在维尔京群岛的圣托马斯登上游轮，以查明疫情原因，并确定应对方案。
疾控中心表示，游轮公司认为疫情与诺罗病毒有关。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
该趋势线始于2016年7月11日高点1,374.71美元。金价未能突破该线表明，有可能回探1,228美元附近，这是始于2016年12月20日低点1,125.23美元上升趋势线所确立的支撑位。
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)