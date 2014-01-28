皇家加勒比游轮爆疫情 逾600人患病

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月27日 - 皇家加勒比游轮公司 “海上探索者号”（Explorer of theSeas）游轮上患病的乘客和工作人员数量增至600多人，其中许多人出现呕吐症状，接触过的物品以生物危险品处理袋存放。
美国疾控中心称，“海上探索者号”患病人数较起先估计的高出一倍多。该游轮已缩短航程，预计周三将在新泽西到港。
船上乘客称，出现呕吐和腹泻症状的患者中，有些是游轮上的演艺人员，导致表演活动取消。
“我先是胃不舒服，又呕吐，持续了整晚，到了上午还是如此，”乘客安吉利洛（Joseph Angelillo）在电话采访中对CNN说。
另一位生病的乘客多德（Arnee Dodd）在Twitter发帖称：“我病了，已被隔离……我接触过的所有物品都存放在生物危险品专用袋中。”
美国疾控中心发言人伯顿（Bernadette Burden）称，该游轮上共有595名乘客和50名工作人员生病。船上共有3,050名游客和1,165名工作人员。
皇家加勒比游轮公司称，“海上探索者”号原本为期10天的航程将提前两天结束，周三返回母港。该游轮1月21日从新泽西州自由角出发，开始加勒比海之旅。
美国疾控中心周一称，还不清楚此次疫情的原因，但一名环境安全官员和一名流行病学家已于周日在维尔京群岛的圣托马斯登上游轮，以查明原因并确定适当的应对方案。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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