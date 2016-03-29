菲德尔·卡斯特罗炮轰奥巴马 称其访古期间言辞是“糖衣炮弹”

路透哈瓦那3月28日 （记者 Marc Frank） - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗在所有古巴官媒均刊发的一篇评论文章中指责美国总统奥巴马上周出访古巴期间用甜言蜜语蛊惑古巴民众，并且无视古巴政府的成就。

奥巴马出访古巴意在巩固美古这对昔日“宿敌”之间的和解。奥巴马向古巴民众发表演讲时称，两国是时候放下过去，并“作为朋友、邻居和家人”一起面对未来。

“谅必每个人听到这种话都可能犯心脏病，”卡斯特罗写道，称奥巴马的言论是“糖衣炮弹”，并提醒古巴人不要忘记美国曾多次试图推翻和削弱古巴政府。

89岁的卡斯特罗在评论文章中满含民族主义情绪，对奥巴马提议帮助古巴愤怒不已，他称古巴通过民众的努力，能够生产自己所需的食品与物质财富。

“我们不需要（美）帝国给我们任何东西，”他写道。

白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）周一被问及卡斯特罗的批评言论时称，美国政府对奥巴马在古巴受到当地民众的款待以及他与古巴官员的交流感到满意。

“（古巴）前领导人觉得必须如此强有力地回应（美国）总统的访问，我认为这表明总统奥巴马访问古巴产生了重大影响，”厄内斯特说道。（完）