菲德尔·卡斯特罗炮轰奥巴马 称其访古期间言辞是“糖衣炮弹”

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透哈瓦那3月28日 （记者 Marc Frank） - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗在所有古巴官媒均刊发的一篇评论文章中指责美国总统奥巴马上周出访古巴期间用甜言蜜语蛊惑古巴民众，并且无视古巴政府的成就。
奥巴马出访古巴意在巩固美古这对昔日“宿敌”之间的和解。奥巴马向古巴民众发表演讲时称，两国是时候放下过去，并“作为朋友、邻居和家人”一起面对未来。
“谅必每个人听到这种话都可能犯心脏病，”卡斯特罗写道，称奥巴马的言论是“糖衣炮弹”，并提醒古巴人不要忘记美国曾多次试图推翻和削弱古巴政府。
89岁的卡斯特罗在评论文章中满含民族主义情绪，对奥巴马提议帮助古巴愤怒不已，他称古巴通过民众的努力，能够生产自己所需的食品与物质财富。
“我们不需要（美）帝国给我们任何东西，”他写道。
白宫发言人厄内斯特（Josh Earnest）周一被问及卡斯特罗的批评言论时称，美国政府对奥巴马在古巴受到当地民众的款待以及他与古巴官员的交流感到满意。
“（古巴）前领导人觉得必须如此强有力地回应（美国）总统的访问，我认为这表明总统奥巴马访问古巴产生了重大影响，”厄内斯特说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。