独家：美国正促使古巴同意在4月前恢复两国外交关系

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿2月5日（记者 Lesley Wroughton/Mark Hosenball） - 美国官员对路透称，美国正在促使古巴允许美国驻哈瓦那大使馆在4月前开放，古巴则要求美国先将本国从其恐怖主义支持国名单中删除。
如果古巴拒绝美国尽快设立大使馆，可能会令两国间的谈判复杂化。
至于将古巴从恐怖主义支持国名单中删除一事，尽管白宫正在推动官员尽快行动，但两名了解情况的美国官员称，可能要到6月或需更长时间此事才能得成。
美国官员称，美国希望在4月巴拿马的一个地区峰会前与古巴恢复外交关系。在该峰会上，美国总统奥巴马将与古巴领导人劳尔·卡斯特罗进行自2013年以来的首次会面。
美古两国领导人去年12月17日宣布了旨在恢复两国关系的协议。两国外交官本月或3月初将在华盛顿会面，进行第二轮谈判。
美国官员称，至于将古巴从恐怖主义支持国名单中删除一事，古巴并未将此作为恢复两国关系的一个条件。但该国在上月的首轮谈判中明确表示，首先希望能将本国从该名单中删除。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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