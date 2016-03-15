奥巴马下周出访古巴 谋求留下外交遗产

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月15日 - 美国总统奥巴马下周将对古巴进行历史性访问，这很像当年尼克松访华，但奥巴马还有一项更实际的目标：使下届美国总统无法逆转美古关系解冻。

奥巴马政府希望，让更多美国企业在古巴投资、放松对前往古巴旅行的限制，将使得向来支持商业的共和党人即便赢得11月的总统大选，亦几乎无法终止或者逆转美古关系的转暖。

在奥巴马3月20-22日出访古巴之前，美国已准备好进一步放松贸易限制，酒店业和电信业甚或美国职业棒球大联盟也料会宣布一系列商业计划。

“（奥巴马）政府希望在总统任期结束前，单方面采取尽可能多的行动，”一位了解奥巴马策略的人士说道。

但奥巴马是否能促使古巴政府至少进行温和的经济改革以进行回报，这仍有待观察。

古巴领导人一直在放松国有经济管控方面进展迟缓，加之在美国对古巴的贸易禁令下仍存在诸多严格限制，这令许多美国企业态度谨慎。

奥巴马的批评者指责他放弃的太多，而从古巴总统劳尔·卡斯特罗那里换来的回报甚少，并指责他现在过早“庆祝胜利”。

但奥巴马政府官员称，美国加深与古巴的接触，不应取决于古巴的让步，譬如要求古巴改善人权状况。

奥巴马及其顾问坚称，相比美国已实行逾半个世纪、失败的孤立政策，他目前的策略更有可能种下带来最终改变的种子。

“这无关让步，”奥巴马对CNN西班牙语频道表示。“这事关我们直接与古巴人民接触。”

奥巴马的访问将是88年来首次有美国总统访问古巴，此次访问意在表明奥巴马的上述策略。

但该策略对奥巴马来说也是一次赌博。奥巴马所实行的与敌对国家接触的策略效果可谓喜忧参半。能够让美古关系转暖坚持下去将会成为他的一项重要政治遗产。（完）