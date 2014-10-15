全球汇率：美财政部称中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币仍大大被低估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透华盛顿10月15日 - 美国财政部周三表示，中国干预汇市的力度明显减弱，但人民币汇率仍大大被低估。
在提交给国会的半年度报告中，美国财政部指出，不存在美国主要贸易伙伴国操纵汇率的情况。
财政部再度警告称，欧洲面临通缩的风险；诸如德国等拥有预算盈余的国家采取行动提振需求将有助于该地区经济。欧洲央行提振需求的行动应有助于抗击通缩风险，但可能需要更多的政策支持。
另外，美国财政部称，韩圜汇率被低估，当局应让韩圜进一步升值。(完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。