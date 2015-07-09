俄罗斯称希拉里有关黑客问题的言论毫无根据

路透莫斯科7月8日 - 克里姆林宫周三称，美国总统参选人希拉里有关俄罗斯等国家支持黑客活动的言论毫无根据且不恰当。

希拉里周二称，黑客活动对美国的安全及企业构成广泛威胁，俄罗斯、朝鲜、伊朗及中国“直接或间接地支持过”黑客活动。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被问及希拉里的言论时对记者称：“这是绝对不恰当的言论，也是毫无根据的指控。”

“黑客活动是国际性问题，政府支持此类活动的说法是完全没有根据的指控，”佩斯科夫称。他还称，在呼吁合作打击网络犯罪的背景下，这样的言论“不具建设性”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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