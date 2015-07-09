俄罗斯称希拉里有关黑客问题的言论毫无根据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科7月8日 - 克里姆林宫周三称，美国总统参选人希拉里有关俄罗斯等国家支持黑客活动的言论毫无根据且不恰当。
希拉里周二称，黑客活动对美国的安全及企业构成广泛威胁，俄罗斯、朝鲜、伊朗及中国“直接或间接地支持过”黑客活动。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被问及希拉里的言论时对记者称：“这是绝对不恰当的言论，也是毫无根据的指控。”
“黑客活动是国际性问题，政府支持此类活动的说法是完全没有根据的指控，”佩斯科夫称。他还称，在呼吁合作打击网络犯罪的背景下，这样的言论“不具建设性”。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”