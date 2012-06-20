美以研发Flame病毒攻击伊朗--美报

路透华盛顿6月19日电---《华盛顿邮报》周二援引匿名西方官员的说法称，美国和以色列联合研发了Flame电脑病毒，以收集情报信息，旨在拖慢伊朗核项目进程。

该报称，Flame病毒旨在入侵伊朗计算机网络，并监控伊朗官员的电脑。其目的是搜集情报，协助针对针对伊朗核项目的网络攻击，参与部门包括美国国家安全局、中央情报局和以色列军方。

报道称，伊朗核项目还遭到过Stuxnet病毒袭击，伊朗铀浓缩设备因此出现故障。

美国和其他西方国家安全官员向路透证实，美国在开发Flame病毒过程中发挥了作用。

专家告诉路透，由於Flame是一款情报搜集病毒，而非破坏电脑系统的网络攻击程序，因此美国司法和政策审查相对宽松。

美国中情局、国安局和国家情报总监办公室拒绝对此报道发表评论。

Flame是迄今发现的最复杂的电脑间谍程序。

卡巴斯基和赛门铁克称，Flame一些程序代码与Stuxnet存在关联。（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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