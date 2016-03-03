美国军方邀请通过审查的专家“黑五角大楼”

路透旧金山3月2日（记者 Andrea Shalal） - 美国五角大楼周三称，将邀请通过审查的外部黑客测试一些美国国防部公共网站的网络安全性，作为下个月试点项目的一部分；这是联邦政府首次进行此类项目。

“黑五角大楼（Hack the Pentagon）”类似于联合大陆控股(UAL.N)等美国大型企业举行的“漏洞悬赏（bug bounties）”竞赛，意在发现网络中的安全漏洞。

此举将使网络专家寻找和确定问题，可在发生破坏性网络入侵的情况下节约资金和时间。

“我相信这个创新的项目将加强我们的数字防御，并最终加强国家的安全，”国防部长卡特在声明中称。

五角大楼一直在内部使用“red teams”测试其网络，但新的项目将至少让美国国防部的部分电脑网络向行业和学术界的网络挑战者开放。

五角大楼称，参与者必须是美国公民，需要进行注册并接受背景调查。（完）