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时事要闻 | 2017年 2月 3日 星期五 10:35 BJT

美国决定有限制地豁免对俄罗斯情报机构的制裁

路透华盛顿2月2日 - 美国财政部周四调整对俄罗斯国家联邦安全局(FSB)的制裁，对于前总统奥巴马指控俄罗斯干扰2016年美国总统大选而进行的制裁举措，提供有限制的豁免。

财政部声明称，将允许美国企业与FSB进行有限的交易，向俄罗斯出口信息技术产品需经许可。

记者对美国总统特朗普提问，他是否放松对俄罗斯的制裁，特朗普回应称，“我没有放松任何东西”。

制裁专家及前奥巴马政府官员强调，对12月实施的制裁给予豁免，不意味着对俄政策发生整体改变。(完)

(编译 王丽鑫；审校 郑茵)

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