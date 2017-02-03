美国决定有限制地豁免对俄罗斯情报机构的制裁

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿2月2日 - 美国财政部周四调整对俄罗斯国家联邦安全局(FSB)的制裁，对于前总统奥巴马指控俄罗斯干扰2016年美国总统大选而进行的制裁举措，提供有限制的豁免。
财政部声明称，将允许美国企业与FSB进行有限的交易，向俄罗斯出口信息技术产品需经许可。
记者对美国总统特朗普提问，他是否放松对俄罗斯的制裁，特朗普回应称，“我没有放松任何东西”。
制裁专家及前奥巴马政府官员强调，对12月实施的制裁给予豁免，不意味着对俄政策发生整体改变。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)