特朗普承认俄罗斯介入美国选举期间的黑客攻击行动--助手

路透华盛顿1月8日 - 候任白宫幕僚长普理伯斯周日表示，美国总统当选人特朗普接受美国情报界的结论，即俄罗斯参与了美国总统选举期间的黑客攻击行动，并可能采取相应的行动。

普理伯斯表示，特朗普相信俄罗斯是黑客攻击美国民主党机构的幕后主使。但他没有明言，特朗普是否同意黑客攻击受命于俄罗斯总统普京的说法。

“他接受此案是俄罗斯实体所为的事实，因此这不是问题，”普理伯斯在周日福斯新闻(Fox News Sunday)节目中表示。

这是特朗普团队高级成员首次承认，特朗普已承认俄罗斯在2016年美国总统选举期间指挥了黑客攻击行动，并披露了民主党邮件。

特朗普此前已否认对俄罗斯是网络攻击行动的操纵者、或者试图帮助他赢得大选的指控，称网络入侵活动可能是中国所为，也有可能是个400磅重的胖子躺在床上做的。

现在距离1月20日就职仅剩不到两周，共和党内部对特朗普的压力却越来越大，要求他承认情报部门的发现，即俄罗斯实施网络入侵、以及俄政府采取其他手段试图影响11月8日大选。本周特朗普提名的内阁人选将面对首次确认听证会，这将是检验共和党对其支持度的重要试金石。

美国情报部门上周发表的一份报告称，俄总统普京指示发动了复杂的干扰行动，包括通过网络攻击来抹黑民主党总统候选人希拉里克林顿、并支持特朗普。

该项由民主党总统奥巴马于12月授命进行的调查认定，大选计票工作并未受到俄罗斯干预的影响，但没有评估俄罗斯的活动是否以其他方式影响了大选结果。

**‘可能会采取行动’**

美国情报部门主管周五向特朗普做了简单的通报，特朗普并未具体提及俄罗斯对美国总统大选产生的影响。

他在声明中承认，“俄罗斯、中国、其他国家、外部组织和个人持续试图突破我国政府机构、企业和包括民主党全国委员会等组织的网络。”

特朗普的发言人Sean Spicer对路透表示，特朗普的结论和以前一样，普理伯斯的言论与特朗普周五的声明一致。

普理伯斯称，特朗普计划要求情报部门对可能采取的行动提出建议。“可能会采取行动，”他并称，设法与俄罗斯和其他国家保持良好关系并没有错。(完)