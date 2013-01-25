美国高官称网络攻击威胁迫在眉睫

路透华盛顿1月24日 - 美国国土安全部长纳波利塔诺(Janet Napolitano)周四警告称，重大网络攻击威胁迫在眉睫，其影响力可能堪比去年袭击美国的飓风“桑迪”，当时飓风导致美国东北部大面积停电。

纳波利塔诺称，可能即将发生一场“网络911”，而水、电、气等关键基础设施非常容易受到冲击。

她在智库威尔逊中心（Wilson Center）讲话时说道：“我们不能坐等网络911发生。有的事我们现在就可以做，也应该做，这样即便不能避免网络攻击，至少可以降低其危害。”

她呼吁国会通过网络安全相关立法，这样政府就可以与民间部门共享信息，防止重要基础设施遭攻击。美国许多基础设施属于民间部门。

美国官员常常提到近期美国的银行遭到黑客攻击，认为这证明网络威胁是真实存在的，并且在不断增强。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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