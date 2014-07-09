俄罗斯指责美国“绑架”本国公民

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿/莫斯科7月8日 - 俄罗斯周二指控美国违反两国双边条约，“绑架”俄罗斯公民Roman Valerevich Seleznev。此人被控入侵美国零售商电脑系统盗窃信用卡数据。
Seleznev现年30岁，是俄罗斯国家杜马成员Valery Seleznev的儿子，在7月5日被美国国土安全部以在2009-2011年期间实施犯罪活动为由拘捕。
Valery Seleznev在声明中称，他“打算采取一起必要措施，保护他（Roman Seleznev）的合法权益”。
俄罗斯外交部称，Roman Seleznev是在马尔代夫的一家机场被捕的。
“我方认为这是华府最新的不友好举动，”俄罗斯外交部在其网站发布的声明中称。
“这不是美方第一次在刑事司法互助方面……无视（两国）双边条约，进行实为绑架一位俄罗斯公民的事情。”
美国国务院发言人帕萨基（Jen Psaki）对俄罗斯外交部的说法持有异议，指出“肯定没有发生绑架”。
美国国务院在声明中称，Roman Seleznev于2011年3月在华盛顿州受到起诉，被指控犯有银行欺诈、对受保护电脑造成损害、从受保护电脑获取信息、恶性盗取身份信息等罪名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
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