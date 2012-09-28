美官员称中国试图入侵五角大楼网络

路透华盛顿9月27日电（记者 Jim Wolf）---美国网络司令部情报主管柯克斯（Samuel Cox）周四指责中国不断尝试入侵五角大楼电脑网络，称美国有关机构正推进一项提议，旨在加强美国网络司令部。

柯克斯对路透称，中国方面不断尝试入侵美国国防部电脑网络，且被指责窃取企业商业机密的情况也越来越多。

美国国家反间谍执行局（ONCE）一年前发布的报告称，中国的经济间谍活动实施者是全球最活跃的。

柯克斯说：“我得说，他们在加紧步伐。”他指责中国试图窃取五角大楼机密。

但被问及是否有美国的机密网络被成功入侵时，他说：“这点我真说不好。”

中国驻美国使馆发言人未立即对此置评。中国官员过去反驳过类似指责。

柯克斯称，相关方面正推进一项提议，旨在将美国网络司令部升级到统一作战司令部的层次。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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