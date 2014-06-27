美官员称中美打击网络犯罪方面的合作停顿

路透华盛顿6月26日（记者 Alina Selyukh/Doina Chiacu） - 美国一位高级安全官员周四称，自美国近期以网络窃密为由起诉中国军方人员以来，中美在打击网络犯罪方面的合作陷入停顿状态。

该官员称，与此同时，中国黑客入侵美国网络的活动并未减少。

5月，美国司法部起诉五名中国军方人员，指控他们入侵美国企业网络窃取商业机密，此后中国决定中止中美网络工作组活动。中国对美方指控矢口否认，并指责美方进行大规模网络间谍活动。

该官员称，中美官员本来已开始合作打击某些类型的网络犯罪，包括洗钱、儿童色情及贩毒等，但这方面的合作现已暂停。

“我们处于暂停状态，”该官员对路透称。“他们不愿跟我们对话。一切其实都停下来了。”

当被问及源自中国入侵美国网络的活动是否放缓时，该官员称：“这方面的活动非常活跃，一点都未改变。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。