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时事要闻 | 2015年 10月 20日 星期二 09:23 BJT

美国调查中情局局长私邮遭入侵报导-CNN

路透华盛顿10月19日 - CNN报导称，美国联邦调查局（FBI）及特勤局正在对关于中情局（CIA）局长布伦南（John Brennan）私人电邮遭黑客入侵的报导进行调查。

CNN称，没有机密信息被窃。

《纽约邮报》（New York Post）周一报导称，一名高中生声称入侵了布伦南的私人电邮帐户。

路透无法立即对报导予以证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛
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