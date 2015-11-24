戴尔承认近期出货的部分笔记本电脑存在安全漏洞

路透11月23日（记者 Dustin Volz） - 戴尔周一表示，公司近期出货的部分笔记本电脑存在一个安全漏洞，黑客可借此轻松获得用户的私人数据。

部分新购买的戴尔笔记本电脑中有一个只能手动删除的预装程序，黑客可借该程序入侵用户电脑，读取加密信息，并将浏览器跳转到虚假网站。

“近期出现的这种情况与一个旨在提供更好、更快和更便捷的用户支持体验的on-the-box支持认证有关。”戴尔在给路透的声明中称。“不幸的是，该认证导致出现了意外的安全漏洞。”

戴尔拒绝透露受影响笔记本电脑的数量以及型号。据一位发言人称，该软件是从今年8月开始在笔记本电脑上安装的。戴尔表示，今后的系统将不会包含该漏洞。

戴尔称，将通过电子邮件及其支持网站，向用户提供永久删除该软件的指导。（完）