中美关系：美国通过立法，严格控制对中国IT设备的政府采购

路透华盛顿3月27日 - 美国总统奥巴马本周签署的融资法律中，国会悄悄的在美国政府科技采购规定中加入网络间谍新审查流程，体现美国对中国网络攻击的忧虑加重。

该法律规定，除非得到联邦执法人员批准，否则禁止美国航空暨太空总署(NASA)、司法部和商务部采购信息科技(IT)系统。

这项240页的开支法律规定，有关机构考虑购买IT系统时，需与执法当局进行协商，对“网络间谍或破坏”风险做出正式评估。其中必须评估中国“所有、主导或资助的一个或多个实体所生产、制造、装配的IT系统相关的任何风险”。

美国国会研究处(CRS)2012年5月发布的报告显示，美国从中国进口了价值约1,290亿美元的“高科技产品”。

美国律师事务所Steptoe & Johnson LLP华盛顿办事处的合伙人、前美国国土安全部助理部长Stewart Baker本周发表一篇博客之前，这项法律得到的关注极少。

Baker周一在知名法律博客“Volokh Conspiracy”撰文指出，这项举措可能对中国计算机制造商联想 “造成严重打击”，也“让向政府出售IT设备的一些美国企业感到惊讶。”

联想表示已经知悉这项法律，并在仔细推敲特定规定。目前该公司正朝全球最大的个人电脑(PC)生产商迈进。

美国众议院情报委员会去年发布报告，敦促美国电信企业不要与中国华为 和中兴通讯 合作，称这两家公司可能受到中国政府施加的影响，这对美国安全造成威胁。华为发言人William Plummer称该报告“毫无根据”。

中兴通讯拒绝对美国这项最新法律置评。尚未联系到华为就此发表评论。

Baker表示，他认为未来的拨款案中也会有这种规定，而且可能会越来越严厉。

中国政府可能会提出，该法案违反了世界贸易组织(WTO)规则。不过由于中国并非WTO制定政府采购国际规则小组的成员，因此可能很难通过这个途径取得成功。

Baker指出，WTO协议中也包含了国家安全除外条款，而这可能是美国应对中国提出异议时的另一道防线。

Baker表示，美国此举也可能引起其他国家的反对，因为该法律可能禁止美国政府采购在德国生产的联想电脑或者在英国设计的华为手机。不过这些国家也可能选择容忍这项法律，因为他们自身也有对中国黑客的忧虑。(完)