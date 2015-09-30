美国情报高官对中美网络协议持怀疑态度

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月29日（记者 Andrea Shalal） - 美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）称，他对中美新的网络协议会令针对美国电脑网络的攻击活动放缓持怀疑态度，他的态度是“信任，但要核实”。
克拉珀周二在参议院军事委员会称，该协议没有对违反协议行为的具体惩罚作出规定，但美国政府必要时可使用经济制裁及其他工具进行回应。
克拉珀及其他官员称，他们认为中美上周达成的网络协议是遏制经济网络间谍活动的“良好开端”，但协议效果如何仍不清楚。
美国总统奥巴马上周五称，他与中国国家主席习近平就两国政府不会支持窃取商业机密和信息的网络活动达成共识。
克拉珀被问及他是否对该协议会令中国网络攻击活动减少持乐观态度时，他直接说：“不会。”
克拉珀称，他之所以持怀疑态度，是因为旨在窃取美国知识产权的中国网络间谍活动是如此的无孔不入，而且还有中国政府策划了多少此类活动的问题。
他还称，对于该协议，美国应当“信任，但要核实”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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