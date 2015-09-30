版本:
中国
时事要闻 | 2015年 9月 30日 星期三 13:53 BJT

五角大楼称美国需增强防御网络攻击的能力

路透华盛顿9月29日 - 美国国防部副部长罗伯特·沃克（Robert Work）周二在参议院听证会上称，美国军队需增强防御电脑网络攻击的能力，并正在打造将让黑客付出更大代价的电脑网络。

“我们防御（网络）攻击的能力尚未达到要求，”沃克对参议院军事委员会表示。

沃克称，美国遭遇的最近三起网络攻击，是由三个不同的、具有国家背景的黑客实施的，但没有详细说明。这三起攻击是指美国人事管理局（OPM）、参谋长联席会议的电子邮件系统以及索尼影业遭遇的网络攻击。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐