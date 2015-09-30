五角大楼称美国需增强防御网络攻击的能力

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月29日 - 美国国防部副部长罗伯特·沃克（Robert Work）周二在参议院听证会上称，美国军队需增强防御电脑网络攻击的能力，并正在打造将让黑客付出更大代价的电脑网络。
“我们防御（网络）攻击的能力尚未达到要求，”沃克对参议院军事委员会表示。
沃克称，美国遭遇的最近三起网络攻击，是由三个不同的、具有国家背景的黑客实施的，但没有详细说明。这三起攻击是指美国人事管理局（OPM）、参谋长联席会议的电子邮件系统以及索尼影业遭遇的网络攻击。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。