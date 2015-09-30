美国情报高官对中美网络协议持怀疑态度

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月29日（记者 Andrea Shalal） - 美国国家情报总监克拉珀（James Clapper）称，他对中美新的网络协议会令针对美国电脑网络的攻击活动放缓持怀疑态度，他的态度是“信任，但要核实”。

克拉珀周二在参议院军事委员会称，该协议没有对违反协议行为的具体惩罚作出规定，但美国政府必要时可使用经济制裁及其他工具进行回应。

克拉珀及其他官员称，他们认为中美上周达成的网络协议是遏制经济网络间谍活动的“良好开端”，但协议效果如何仍不清楚。

美国总统奥巴马上周五称，他与中国国家主席习近平就两国政府不会支持窃取商业机密和信息的网络活动达成共识。

克拉珀被问及他是否对该协议会令中国网络攻击活动减少持乐观态度时，他直接说：“不会。”

克拉珀称，他之所以持怀疑态度，是因为旨在窃取美国知识产权的中国网络间谍活动是如此的无孔不入，而且还有中国政府策划了多少此类活动的问题。

他还称，对于该协议，美国应当“信任，但要核实”。(完)