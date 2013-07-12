微软帮助美国情报机构获取用户信息--《卫报》

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透旧金山7月11日 - 《卫报》周四报道称，微软(MSFT.O)与美国情报服务部门有紧密合作，帮助他们截取用户通信信息，包括允许美国国家安全局(NSA)绕开电子邮件的加密。
《卫报》引用NSA承包商前雇员斯诺登提供的最高机密文件报道称，微软与联邦调查局和NSA合作，借助“棱镜计划”访问微软的云存储服务SkyDrive。“棱镜计划”是《卫报》上个月披露的一项情报收集计划。
报道称，微软还帮助“棱镜计划”收集在线聊天软件Skype的音频及视频对话。
微软此前曾表示，公司未向NSA提供直接获取用户信息的权限。微软周四重申，公司只在政府提出合法要求时提供客户数据。
微软在公司官网声明中称：“在此予以澄清，微软未提供政府直接访问SkyDrive、Outlook.com、 Skype或任何微软产品的权限。 ”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)