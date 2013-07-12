微软帮助美国情报机构获取用户信息--《卫报》

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山7月11日 - 《卫报》周四报道称，微软 与美国情报服务部门有紧密合作，帮助他们截取用户通信信息，包括允许美国国家安全局(NSA)绕开电子邮件的加密。
《卫报》引用NSA承包商前雇员斯诺登提供的最高机密文件报道称，微软与联邦调查局和NSA合作，借助“棱镜计划”访问微软的云存储服务SkyDrive。“棱镜计划”是《卫报》上个月披露的一项情报收集计划。
报道称，微软还帮助“棱镜计划”收集在线聊天软件Skype的音频及视频对话。
微软此前曾表示，公司未向NSA提供直接获取用户信息的权限。微软周四重申，公司只在政府提出合法要求时提供客户数据。
微软在公司官网声明中称：“在此予以澄清，微软未提供政府直接访问SkyDrive、Outlook.com、 Skype或任何微软产品的权限。 ”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)