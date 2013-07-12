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亚洲 | 2013年 7月 12日 星期五 12:20 BJT

微软帮助美国情报机构获取用户信息--《卫报》

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山7月11日 - 《卫报》周四报道称，微软 与美国情报服务部门有紧密合作，帮助他们截取用户通信信息，包括允许美国国家安全局(NSA)绕开电子邮件的加密。

《卫报》引用NSA承包商前雇员斯诺登提供的最高机密文件报道称，微软与联邦调查局和NSA合作，借助“棱镜计划”访问微软的云存储服务SkyDrive。“棱镜计划”是《卫报》上个月披露的一项情报收集计划。

报道称，微软还帮助“棱镜计划”收集在线聊天软件Skype的音频及视频对话。

微软此前曾表示，公司未向NSA提供直接获取用户信息的权限。微软周四重申，公司只在政府提出合法要求时提供客户数据。

微软在公司官网声明中称：“在此予以澄清，微软未提供政府直接访问SkyDrive、Outlook.com、 Skype或任何微软产品的权限。 ”(完)

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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