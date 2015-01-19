美国早在2010年就已潜入朝鲜电脑网络--纽约时报

路透华盛顿1月18日 - 《纽约时报》周日报导称，美国国家安全局2010年即开始潜入朝鲜电脑网络，也因此最终获得证据让华府相信平壤当局是索尼影业遭受网络攻击的幕后操纵者。

该报援引美国前外交官和国安局文件称，国安局首先攻入中国网络，并在韩国与美国其他盟国的帮助下，渗透进朝鲜的网络。朝鲜的互联网需要借助中国的网络才能连接到全球网络上。

该报引述官员的话称，这项计划还将恶意软件植入网络，能够追踪朝鲜黑客使用的很多网络和计算机。

官员们告诉《纽约时报》，这些活动最终在劝服奥巴马总统相信朝鲜与索尼影业网络遇袭案有关一事上发挥了重要作用。

这是美国首次就网络攻击行为直接谴责另一个国家。

一名美国高层军官称，奥巴马对此“深信不疑”。

朝鲜方面称上述指责是“毫无根据的诽谤”。

无法立即联系到美国官员就此置评。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。