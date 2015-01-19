美国早在2010年就已潜入朝鲜电脑网络--纽约时报

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月18日 - 《纽约时报》周日报道称，美国国家安全局2010年即开始潜入朝鲜电脑网络，也因此最终获得证据让华府相信平壤当局是索尼影业遭受网络攻击的幕后操纵者。
该报援引美国前外交官和国安局文件称，国安局首先攻入中国网络，并在韩国与美国其他盟国的帮助下，渗透进朝鲜的网络。朝鲜的互联网需要借助中国的网络才能连接到全球网络上。
该报引述官员的话称，这项计划还将恶意软件植入网络，能够追踪朝鲜黑客使用的很多网络和计算机。
官员们告诉《纽约时报》，这些活动最终在劝服奥巴马总统相信朝鲜与索尼影业网络遇袭案有关一事上发挥了重要作用。
这是美国首次就网络攻击行为直接谴责另一个国家。
一名美国高层军官称，奥巴马对此“深信不疑”。
朝鲜方面称上述指责是“毫无根据的诽谤”。
无法立即联系到美国官员就此置评。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率