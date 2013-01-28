美国五角大楼将增加互联网安全人员配备

标题新闻：哈萨克斯坦3月原油日产量从2月的172万桶增至175万桶，较减产协议承诺高7万桶-路透计算
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月27日 - 一名美国国防官员周日称，五角大楼计划未来几年大幅增加互联网安全人员配备，对抗针对美国政府电脑网络的威胁，并对外国入侵者采取进攻性行动。
该计划将增加美国网络司令部的军事和民间人员配备。五角大楼准备将美国网络司令部的地位提升至主要作战司令部层级。
该官员表示，尚未就增加人手或将美国网络司令部变更为“联合”司令部作出正式决定。美国网络司令部目前隶属美国战略司令部，后者还监管着美国的核弹头。
该官员指出，作战指挥结构的变更将基于战略和行动需要，并考虑高效使用纳税人资金的需要。该官员未获授权进行公开评论。
该官员表示，五角大楼与美国网络司令部以及其他主要军事司令部紧密合作，开发“网络行动最佳军事结构”。
《华盛顿邮报》周日晚间引述高级国防官员的话报道称，五角大楼决定未来几年将美国网络司令部的人手从900人增加到4,900人。
该官员确认美国网络司令部计划大幅增加人手，但指出《华盛顿邮报》所报道的数字“仅供决策参考”。(完) 编译：李富强 发稿：王凤昌
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