美国寻求爱国的电脑高手帮助应对网络攻击

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透波士顿10月31日电（记者 Jim Finkle）---美国国土安全部考虑设立一个电脑安全专家“网络储备”，以应对可能出现的网络攻击。
如何招聘和留住那些认为可以在民间机构获得更佳职位和更高薪水的专家，长期以来一直是国土安全部的一个弱项，国土安全部为此设立了一支部队，“网络储备”的想法就来源於这支部队。
“现状令人无法接受。我们不能无所作为。网络安全还有很多工作要做。”国土安全部副部长Jane Holl Lute近期接受路透专访时表示。
Lute称，希望在一年内建立起一个网络储备模式，第一批成员由目前在民间企业工作的退休政府雇员组成，随後可能考虑政府以外的专家。
国土安全部在吸引和留住最优秀的网络防御人才上一直困难重重。在成立初期，国土安全部将网络工作外包给承包商，从而迅速让系统运作，加强国家安全。
因此，国土安全部倾向於将最令人垂涎的互联网工作外包，这些工作包括法医鉴定和调查潜在的网络攻击与情报联络等。
“承包商为的不是钱，而是工作本身很酷。大家希望做兴奋的事情。”这支部队的联合负责人Alan Paller表示。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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