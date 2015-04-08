俄罗斯黑客曾入侵白宫电脑系统，获得敏感信息--CNN

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月7日 - CNN周二援引美国官员报导称，俄罗斯黑客曾入侵白宫电脑系统的敏感部分。俄罗斯黑客在近几个月曾入侵美国国务院网络。

白宫称，该报导并非新事件，而是对去年披露的网络活动源头的“揣测”。

白宫发言人Mark Stroh在声明中称，白宫不会对CNN认为这起网络攻击系俄罗斯黑客所为的报导置评。

白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周二做客CNN时称，已被披露的白宫在2014年遭到的网络入侵活动，没有影响到机密信息。

“我们有非机密系统，也有机密系统，高度机密系统，”罗兹说。“我们认为，我们的机密系统没有被入侵。”

CNN称，俄罗斯黑客获得了非机密、但可能具有敏感性的信息，譬如非公开的总统日程安排详情。(完)