俄罗斯黑客曾入侵白宫电脑系统，获得敏感信息--CNN

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月7日 - CNN周二援引美国官员报导称，俄罗斯黑客曾入侵白宫电脑系统的敏感部分。俄罗斯黑客在近几个月曾入侵美国国务院网络。
白宫称，该报导并非新事件，而是对去年披露的网络活动源头的“揣测”。
白宫发言人Mark Stroh在声明中称，白宫不会对CNN认为这起网络攻击系俄罗斯黑客所为的报导置评。
白宫副国家安全顾问罗兹（Ben Rhodes）周二做客CNN时称，已被披露的白宫在2014年遭到的网络入侵活动，没有影响到机密信息。
“我们有非机密系统，也有机密系统，高度机密系统，”罗兹说。“我们认为，我们的机密系统没有被入侵。”
CNN称，俄罗斯黑客获得了非机密、但可能具有敏感性的信息，譬如非公开的总统日程安排详情。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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