美国NSA被曝在个人电脑硬盘中藏间谍软件

路透旧金山2月16日（记者 Joseph Menn） - 据网络研究人员及前特工称，美国国家安全局（NSA）已经掌握了如何将间谍软件深藏在硬盘内的技术。

这是俄罗斯安全软件制造商卡巴斯基发现的一系列间谍项目的其中之一。该公司已经曝光了一系列西方的网络间谍行动。

卡巴斯基称，该公司发现有30个国家的个人电脑感染了这些间谍软件中的一种或多种，其中被感染数量最多的是伊朗，其次是俄罗斯、巴基斯坦、阿富汗、中国、马里、叙利亚、也门和阿尔及利亚，目标包括政府和军事机构、电信公司、银行、能源公司、核研究人员、媒体和伊斯兰活动人士。

卡巴斯基拒绝公开这起间谍事件的幕后国家，但称其与“震网”（Stuxnet）病毒密切相关。“震网”是NSA牵头研发的网络武器，曾被用于攻击伊朗的铀浓缩设施。NSA负责为美国政府收集电子情报。

NSA的一名前雇员对路透称，卡巴斯基的分析是正确的，仍在NSA工作的人对这些间谍程序的重视程度不亚于“震网”。另一名前特工也证实NSA曾研发了在硬盘中隐藏间谍软件的技术，但称他不知道哪些间谍活动使用该技术。

NSA发言人Vanee Vines拒绝置评。

卡巴斯基周一发布了其研究的技术细节。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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